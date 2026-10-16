SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Banque Cantonale du Jura SA-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie an diesem Tag bei 64,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investierten, hätten nun 156,250 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 15.10.2026 12 421,88 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 79,50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 24,22 Prozent vermehrt.

Der Banque Cantonale du Jura SA-Wert an der Börse wurde auf 232,98 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at