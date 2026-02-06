Banque Cantonale du Jura Aktie
WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672
|Frühes Investment
|
06.02.2026 10:04:18
SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Banque Cantonale du Jura SA-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Banque Cantonale du Jura SA-Anteile bei 61,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 163,934 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.02.2026 auf 73,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 967,21 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 19,67 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Banque Cantonale du Jura SA bezifferte sich zuletzt auf 218,80 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Banque Cantonale du Jura SA
|
06.02.26
|SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
30.01.26
|SPI-Papier Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banque Cantonale du Jura SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.01.26
|SPI-Handel aktuell: SPI am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
27.01.26
|SIX-Handel: Schlussendlich Gewinne im SPI (finanzen.at)
|
27.01.26
|Optimismus in Zürich: So steht der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
23.01.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verliert am Mittag (finanzen.at)
|
23.01.26
|SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.01.26
|Schwacher Handel in Zürich: SPI beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Banque Cantonale du Jura SA
Aktien in diesem Artikel
|Banque Cantonale du Jura SA
|74,00
|1,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.