SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banque Cantonale du Jura SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 02.06.2023 wurde das Banque Cantonale du Jura SA-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Banque Cantonale du Jura SA-Papiers betrug an diesem Tag 54,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 18,349 Banque Cantonale du Jura SA-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.06.2026 gerechnet (91,50 CHF), wäre das Investment nun 1 678,90 CHF wert. Mit einer Performance von +67,89 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Banque Cantonale du Jura SA zuletzt 269,50 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at