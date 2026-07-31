SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banque Cantonale du Jura SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie an diesem Tag 52,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,923 Banque Cantonale du Jura SA-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 153,85 CHF, da sich der Wert einer Banque Cantonale du Jura SA-Aktie am 30.07.2026 auf 80,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 53,85 Prozent vermehrt.

Banque Cantonale du Jura SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 238,03 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at