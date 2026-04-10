Banque Cantonale du Jura Aktie

Banque Cantonale du Jura für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DRA8 / ISIN: CH0350665672

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Banque Cantonale du Jura SA-Investition im Blick 10.04.2026 10:03:36

SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Banque Cantonale du Jura SA von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Banque Cantonale du Jura SA-Aktie an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 53,50 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 186,916 Banque Cantonale du Jura SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Banque Cantonale du Jura SA-Papiers auf 100,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 691,59 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 18 691,59 CHF, was einer positiven Performance von 86,92 Prozent entspricht.

Banque Cantonale du Jura SA wurde am Markt mit 296,38 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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