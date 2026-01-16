SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banque Cantonale du Jura SA von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 16.01.2023 wurden Banque Cantonale du Jura SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie bei 53,50 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investierten, hätten nun 186,916 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 71,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 271,03 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 13 271,03 CHF, was einer positiven Performance von 32,71 Prozent entspricht.

Banque Cantonale du Jura SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 212,48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at