SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banque Cantonale du Jura SA von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Banque Cantonale du Jura SA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Banque Cantonale du Jura SA-Anteile letztlich bei 53,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,887 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Banque Cantonale du Jura SA-Papiere wären am 16.04.2026 203,77 CHF wert, da der Schlussstand 108,00 CHF betrug. Die Steigerung von 100 CHF zu 203,77 CHF entspricht einer Performance von +103,77 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Banque Cantonale du Jura SA bezifferte sich zuletzt auf 323,15 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at