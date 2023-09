SPI-Titel Banque Cantonale du Jura SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Banque Cantonale du Jura SA-Investition eingebracht

Vor Jahren in Banque Cantonale du Jura SA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Banque Cantonale du Jura SA-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Banque Cantonale du Jura SA-Anteile an diesem Tag bei 57,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Banque Cantonale du Jura SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 17,391 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Banque Cantonale du Jura SA-Papiers auf 52,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 904,35 CHF wert. Damit wäre die Investition 9,57 Prozent weniger wert.

Banque Cantonale du Jura SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 155,76 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at