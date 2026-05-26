SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barry Callebaut von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Barry Callebaut-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die Barry Callebaut-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 800,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,125 Barry Callebaut-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 151,25 CHF, da sich der Wert eines Barry Callebaut-Papiers am 22.05.2026 auf 1 210,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 51,25 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Barry Callebaut eine Börsenbewertung in Höhe von 6,64 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at