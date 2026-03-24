Barry Callebaut Aktie
WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962
|Barry Callebaut-Anlage
|
24.03.2026 10:03:41
SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Barry Callebaut von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Barry Callebaut-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1 014,22 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Barry Callebaut-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,099 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 129,46 CHF, da sich der Wert eines Barry Callebaut-Papiers am 23.03.2026 auf 1 313,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +29,46 Prozent.
Barry Callebaut erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,20 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Barry Callebaut AG (N)
|
24.03.26
|SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Barry Callebaut von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.03.26
|Verluste in Zürich: SPI präsentiert sich leichter (finanzen.at)
|
17.03.26
|SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barry Callebaut-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.03.26
|Freundlicher Handel in Zürich: Anleger lassen SPI schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
10.03.26
|SPI aktuell: SPI am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.03.26
|SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barry Callebaut-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.03.26
|SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barry Callebaut von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
24.02.26
|Optimismus in Zürich: SPI letztendlich im Plus (finanzen.at)