Barry Callebaut Aktie

Barry Callebaut für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962

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Barry Callebaut-Anlage 24.03.2026 10:03:41

SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Barry Callebaut von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Barry Callebaut-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Barry Callebaut-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1 014,22 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Barry Callebaut-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,099 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 129,46 CHF, da sich der Wert eines Barry Callebaut-Papiers am 23.03.2026 auf 1 313,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +29,46 Prozent.

Barry Callebaut erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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