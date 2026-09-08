SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barry Callebaut von vor 10 Jahren gekostet

Am 08.09.2016 wurde das Barry Callebaut-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1 254,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,080 Barry Callebaut-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 07.09.2026 84,68 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 062,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15,32 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Barry Callebaut belief sich zuletzt auf 5,96 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at