Barry Callebaut Aktie

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WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962

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Rentable Barry Callebaut-Investition? 22.09.2026 10:03:35

SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barry Callebaut von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Barry Callebaut-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 22.09.2023 wurden Barry Callebaut-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Barry Callebaut-Papiers betrug an diesem Tag 1 464,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6,831 Barry Callebaut-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 132,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 732,24 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22,68 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Barry Callebaut belief sich jüngst auf 6,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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