SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barry Callebaut von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Barry Callebaut-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Barry Callebaut-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1 099,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Barry Callebaut-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,091 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.03.2026 auf 1 395,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 126,93 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 26,93 Prozent erhöht.

Der Barry Callebaut-Wert an der Börse wurde auf 7,64 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at