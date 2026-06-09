SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barry Callebaut-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Barry Callebaut-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Barry Callebaut-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2 074,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,822 Barry Callebaut-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.06.2026 gerechnet (1 117,00 CHF), wäre das Investment nun 5 385,73 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 46,14 Prozent gleich.

Der Marktwert von Barry Callebaut betrug jüngst 6,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at