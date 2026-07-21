Barry Callebaut Aktie

Barry Callebaut für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Barry Callebaut-Anlage? 21.07.2026 10:04:12

SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barry Callebaut-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Barry Callebaut-Einstiegs gewesen.

Am 21.07.2025 wurde das Barry Callebaut-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Barry Callebaut-Aktie an diesem Tag 1 012,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,881 Barry Callebaut-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 047,43 CHF, da sich der Wert einer Barry Callebaut-Aktie am 20.07.2026 auf 1 118,00 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 11 047,43 CHF entspricht einer Performance von +10,47 Prozent.

Barry Callebaut war somit zuletzt am Markt 6,23 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Barry Callebaut AG (N)

mehr Nachrichten