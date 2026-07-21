SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Barry Callebaut-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Barry Callebaut-Einstiegs gewesen.

Am 21.07.2025 wurde das Barry Callebaut-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Barry Callebaut-Aktie an diesem Tag 1 012,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,881 Barry Callebaut-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 047,43 CHF, da sich der Wert einer Barry Callebaut-Aktie am 20.07.2026 auf 1 118,00 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 11 047,43 CHF entspricht einer Performance von +10,47 Prozent.

Barry Callebaut war somit zuletzt am Markt 6,23 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at