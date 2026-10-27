Barry Callebaut Aktie
WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962
|Investmentbeispiel
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27.10.2026 10:03:29
SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barry Callebaut von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Barry Callebaut-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 2 120,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Barry Callebaut-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,472 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 544,81 CHF, da sich der Wert einer Barry Callebaut-Aktie am 26.10.2026 auf 1 155,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45,52 Prozent abgenommen.
Barry Callebaut wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,33 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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