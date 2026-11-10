SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barry Callebaut von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Barry Callebaut-Einstiegs gewesen.

Barry Callebaut-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Barry Callebaut-Aktie an diesem Tag bei 1 184,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Barry Callebaut-Aktie investierten, hätten nun 0,084 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (1 260,00 CHF), wäre das Investment nun 106,42 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,42 Prozent vermehrt.

Barry Callebaut markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at