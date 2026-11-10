Barry Callebaut Aktie
WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962
|Barry Callebaut-Investment
|
10.11.2026 10:03:31
SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barry Callebaut von vor einem Jahr verdient
Barry Callebaut-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Barry Callebaut-Aktie an diesem Tag bei 1 184,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Barry Callebaut-Aktie investierten, hätten nun 0,084 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (1 260,00 CHF), wäre das Investment nun 106,42 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,42 Prozent vermehrt.
Barry Callebaut markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,81 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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