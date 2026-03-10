SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barry Callebaut-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Barry Callebaut-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Barry Callebaut-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1 828,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,547 Barry Callebaut-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.03.2026 gerechnet (1 415,00 CHF), wäre die Investition nun 774,07 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 22,59 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Barry Callebaut zuletzt 7,75 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at