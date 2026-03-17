SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barry Callebaut-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Am 17.03.2021 wurde das Barry Callebaut-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Barry Callebaut-Papier bei 2 048,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,883 Barry Callebaut-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.03.2026 6 914,06 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1 416,00 CHF belief. Mit einer Performance von -30,86 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Barry Callebaut eine Marktkapitalisierung von 7,77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at