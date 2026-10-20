Barry Callebaut Aktie

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WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962

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Performance im Blick 20.10.2026 10:03:36

SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Barry Callebaut von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Barry Callebaut-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Barry Callebaut-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1 358,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Barry Callebaut-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,074 Barry Callebaut-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 1 155,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 85,05 CHF wert. Mit einer Performance von -14,95 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Barry Callebaut betrug jüngst 6,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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