SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte eine Barry Callebaut-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Barry Callebaut gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Barry Callebaut-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2 020,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Barry Callebaut-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,495 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Barry Callebaut-Aktie auf 1 173,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 580,69 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 41,93 Prozent.

Jüngst verzeichnete Barry Callebaut eine Marktkapitalisierung von 6,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at