Barry Callebaut Aktie
WKN: 914661 / ISIN: CH0009002962
|Lukrativer Barry Callebaut-Einstieg?
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24.11.2026 10:03:35
SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: So viel Verlust hätte eine Barry Callebaut-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Barry Callebaut-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Barry Callebaut-Anteile an diesem Tag bei 2 256,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,433 Barry Callebaut-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (1 215,00 CHF), wäre die Investition nun 5 385,64 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46,14 Prozent verringert.
Barry Callebaut erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,84 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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