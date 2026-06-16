SPI-Titel Barry Callebaut-Aktie: Wäre ein Barry Callebaut-Investment vor 10 Jahren inzwischen lukrativ?

Vor Jahren in Barry Callebaut eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 16.06.2016 wurde das Barry Callebaut-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Barry Callebaut-Papier an diesem Tag bei 1 125,82 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Barry Callebaut-Aktie investierten, hätten nun 0,089 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Barry Callebaut-Aktien wären am 15.06.2026 100,37 CHF wert, da der Schlussstand 1 130,00 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,37 Prozent erhöht.

Barry Callebaut wurde am Markt mit 6,28 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at