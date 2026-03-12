SPI-Titel Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 936,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,107 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie auf 1 195,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 127,67 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,67 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) eine Börsenbewertung in Höhe von 673,10 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at