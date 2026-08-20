Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie
WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559
|Profitabler Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Einstieg?
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20.08.2026 10:03:27
SPI-Titel Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 910,00 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 10,989 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 1 075,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 813,19 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 18,13 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) bezifferte sich zuletzt auf 610,98 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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