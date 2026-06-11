SPI-Titel Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile bei 896,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,116 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 205,36 CHF, da sich der Wert eines Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiers am 10.06.2026 auf 1 080,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 20,54 Prozent.

Alle Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 608,61 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at