SPI-Titel Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 918,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert, befänden sich nun 10,893 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 764,71 CHF, da sich der Wert eines Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiers am 21.01.2026 auf 1 080,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 17,65 Prozent.

Der Börsenwert von Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) belief sich jüngst auf 602,17 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at