Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie

Basellandschaftliche Kantonalbank

WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559

Langfristige Anlage 25.12.2025 10:03:26

SPI-Titel Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier bei 914,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,941 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 982,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 10 743,98 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,44 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) belief sich jüngst auf 554,85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

