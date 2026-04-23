Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie

Basellandschaftliche Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559

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Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anlage im Blick 23.04.2026 10:03:25

SPI-Titel Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile an diesem Tag 928,00 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert hat, hat nun 0,108 Anteile im Depot. Die gehaltenen Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile wären am 22.04.2026 114,76 CHF wert, da der Schlussstand 1 065,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14,76 Prozent vermehrt.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 625,06 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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