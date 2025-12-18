SPI-Titel Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 18.12.2024 wurden Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 858,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,166 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 132,87 CHF, da sich der Wert einer Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie am 17.12.2025 auf 972,00 CHF belief. Mit einer Performance von +13,29 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) eine Börsenbewertung in Höhe von 547,20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at