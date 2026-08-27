Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie

Basellandschaftliche Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559

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Lohnender Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Einstieg? 27.08.2026 10:03:21

SPI-Titel Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile bei 900,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,111 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 118,33 CHF, da sich der Wert einer Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie am 26.08.2026 auf 1 065,00 CHF belief. Mit einer Performance von +18,33 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) wurde am Markt mit 608,48 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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