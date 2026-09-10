SPI-Titel Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 916,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert, befänden sich nun 10,917 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 063,32 CHF, da sich der Wert eines Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteils am 09.09.2026 auf 1 105,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 20,63 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) belief sich zuletzt auf 625,52 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at