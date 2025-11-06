SPI-Titel Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 922,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie investiert, befänden sich nun 1,085 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 021,69 CHF, da sich der Wert eines Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteils am 05.11.2025 auf 942,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 2,17 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) betrug jüngst 530,82 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

