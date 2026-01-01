SPI-Titel Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 940,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,638 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 984,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 468,09 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 4,68 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) bezifferte sich zuletzt auf 554,25 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at