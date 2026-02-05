Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie
WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559
|Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investition im Blick
|
05.02.2026 10:03:18
SPI-Titel Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile bei 913,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,095 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 265,06 CHF, da sich der Wert eines Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteils am 04.02.2026 auf 1 155,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 26,51 Prozent.
Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) war somit zuletzt am Markt 638,74 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Nachrichten zu Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)
Analysen zu Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)
Aktien in diesem Artikel
|Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)
|1 270,00
|0,00%
