WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559

05.02.2026 10:03:18

SPI-Titel Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile bei 913,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,095 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 265,06 CHF, da sich der Wert eines Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteils am 04.02.2026 auf 1 155,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 26,51 Prozent.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) war somit zuletzt am Markt 638,74 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

