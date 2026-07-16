SPI-Titel Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile an diesem Tag 924,00 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,108 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.07.2026 gerechnet (1 095,00 CHF), wäre die Investition nun 118,51 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 18,51 Prozent gesteigert.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 619,60 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at