SPI-Titel Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Anteile letztlich bei 900,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,111 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2026 auf 1 155,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,33 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 28,33 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) betrug jüngst 659,90 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at