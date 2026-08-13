SPI-Titel Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier an diesem Tag bei 916,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,092 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 1 070,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 168,12 CHF wert. Damit wäre die Investition um 16,81 Prozent gestiegen.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) war somit zuletzt am Markt 610,65 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at