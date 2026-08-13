Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie

Basellandschaftliche Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 13.08.2026 10:03:44

SPI-Titel Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier an diesem Tag bei 916,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,092 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 1 070,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 168,12 CHF wert. Damit wäre die Investition um 16,81 Prozent gestiegen.

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) war somit zuletzt am Markt 610,65 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)

mehr Nachrichten

Analysen zu Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) 1 110,00 -0,89% Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen