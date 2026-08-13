Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie
WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559
|Investmentbeispiel
|
13.08.2026 10:03:44
SPI-Titel Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papier an diesem Tag bei 916,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,092 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 1 070,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 168,12 CHF wert. Damit wäre die Investition um 16,81 Prozent gestiegen.
Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) war somit zuletzt am Markt 610,65 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)
Analysen zu Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)
Aktien in diesem Artikel
|Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)
|1 110,00
|-0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.