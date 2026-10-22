Basellandschaftliche Kantonalbank Aktie
WKN: 577348 / ISIN: CH0001473559
|Langfristige Performance
|
22.10.2026 10:03:22
SPI-Titel Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor einem Jahr verdient
Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 930,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 10,753 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 225,81 CHF, da sich der Wert eines Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiers am 21.10.2026 auf 1 230,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,26 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) einen Börsenwert von 698,37 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)
Analysen zu Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)
Aktien in diesem Artikel
|Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)
|1 295,00
|-1,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX leichter -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt bewegen sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigt sich gespalten. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.