SPI-Titel Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Investment gewesen.

Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 930,00 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 10,753 Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 225,81 CHF, da sich der Wert eines Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB)-Papiers am 21.10.2026 auf 1 230,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,26 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) einen Börsenwert von 698,37 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at