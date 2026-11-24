Basilea Pharmaceutica Aktie
WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447
|Rentables Basilea Pharmaceutica-Investment?
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24.11.2026 10:03:35
SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 10 Jahren eingebracht
Das Basilea Pharmaceutica-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Basilea Pharmaceutica-Papiers betrug an diesem Tag 69,95 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 142,959 Basilea Pharmaceutica-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 73,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 436,03 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 4,36 Prozent.
Insgesamt war Basilea Pharmaceutica zuletzt 905,11 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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