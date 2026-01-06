Basilea Pharmaceutica Aktie
SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Basilea Pharmaceutica-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Basilea Pharmaceutica-Aktie an diesem Tag bei 48,05 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Basilea Pharmaceutica-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,812 Basilea Pharmaceutica-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 134,24 CHF, da sich der Wert eines Basilea Pharmaceutica-Anteils am 05.01.2026 auf 54,50 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 13,42 Prozent gleich.
Alle Basilea Pharmaceutica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 672,93 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
