Basilea Pharmaceutica Aktie
WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447
|Investmentbeispiel
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13.10.2026 10:03:47
SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 3 Jahren eingebracht
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Basilea Pharmaceutica-Aktie an diesem Tag 38,70 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 258,398 Basilea Pharmaceutica-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (65,70 CHF), wäre die Investition nun 16 976,74 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 69,77 Prozent.
Jüngst verzeichnete Basilea Pharmaceutica eine Marktkapitalisierung von 814,33 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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