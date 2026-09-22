SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 5 Jahren abgeworfen

Das Basilea Pharmaceutica-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 44,96 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Basilea Pharmaceutica-Papier investiert hätte, befänden sich nun 222,420 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (69,00 CHF), wäre das Investment nun 15 346,98 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 53,47 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Basilea Pharmaceutica belief sich zuletzt auf 856,41 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at