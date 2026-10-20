Basilea Pharmaceutica Aktie

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WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447

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Hochrechnung 20.10.2026 10:03:36

SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Basilea Pharmaceutica-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Basilea Pharmaceutica-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Basilea Pharmaceutica-Papier an diesem Tag bei 42,84 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,334 Basilea Pharmaceutica-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 19.10.2026 157,80 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 67,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +57,80 Prozent.

Jüngst verzeichnete Basilea Pharmaceutica eine Marktkapitalisierung von 813,46 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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