SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Basilea Pharmaceutica-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Basilea Pharmaceutica-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Basilea Pharmaceutica-Papier bei 46,64 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21,441 Basilea Pharmaceutica-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 387,22 CHF, da sich der Wert einer Basilea Pharmaceutica-Aktie am 24.08.2026 auf 64,70 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38,72 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Basilea Pharmaceutica bezifferte sich zuletzt auf 801,75 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at