SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Basilea Pharmaceutica eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 45,30 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 220,751 Basilea Pharmaceutica-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 70,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 474,61 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 54,75 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Basilea Pharmaceutica belief sich zuletzt auf 879,85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at