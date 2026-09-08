Basilea Pharmaceutica Aktie

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WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447

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Basilea Pharmaceutica-Investition im Blick 08.09.2026 10:03:40

SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Basilea Pharmaceutica-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 08.09.2025 wurden Basilea Pharmaceutica-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Basilea Pharmaceutica-Papier bei 46,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,151 Basilea Pharmaceutica-Aktien. Die gehaltenen Basilea Pharmaceutica-Aktien wären am 07.09.2026 134,62 CHF wert, da der Schlussstand 62,60 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 34,62 Prozent gleich.

Basilea Pharmaceutica wurde am Markt mit 796,27 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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