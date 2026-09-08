Basilea Pharmaceutica Aktie
WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447
|Basilea Pharmaceutica-Investition im Blick
|
08.09.2026 10:03:40
SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor einem Jahr eingefahren
Am 08.09.2025 wurden Basilea Pharmaceutica-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Basilea Pharmaceutica-Papier bei 46,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 2,151 Basilea Pharmaceutica-Aktien. Die gehaltenen Basilea Pharmaceutica-Aktien wären am 07.09.2026 134,62 CHF wert, da der Schlussstand 62,60 CHF betrug. Das kommt einer Steigerung um 34,62 Prozent gleich.
Basilea Pharmaceutica wurde am Markt mit 796,27 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Basilea Pharmaceutica AG
|
10:03
|SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
02.09.26
|Freundlicher Handel: Das macht der SPI nachmittags (finanzen.at)
|
02.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: So steht der SPI mittags (finanzen.at)
|
01.09.26
|SPI-Wert Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Basilea Pharmaceutica-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.08.26
|SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.08.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI zum Ende des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
|
20.08.26
|Verluste in Zürich: So bewegt sich der SPI aktuell (finanzen.at)
|
20.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Start in Grün (finanzen.at)
Analysen zu Basilea Pharmaceutica AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Basilea Pharmaceutica AG
|67,50
|1,50%