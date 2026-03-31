Basilea Pharmaceutica Aktie
WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447
|Rentabler Basilea Pharmaceutica-Einstieg?
|
31.03.2026 10:03:49
SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basilea Pharmaceutica-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 31.03.2023 wurden Basilea Pharmaceutica-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 50,10 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Basilea Pharmaceutica-Aktie investiert, befänden sich nun 19,960 Basilea Pharmaceutica-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.03.2026 auf 52,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 049,90 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +4,99 Prozent.
Basilea Pharmaceutica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 647,06 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Basilea Pharmaceutica AG
Analysen zu Basilea Pharmaceutica AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Basilea Pharmaceutica AG
|58,40
|2,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWidersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX kann Gewinne verzeichnen - DAX mit Plus -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.