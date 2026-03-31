SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Basilea Pharmaceutica-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Basilea Pharmaceutica-Aktien verdienen können.

Am 31.03.2023 wurden Basilea Pharmaceutica-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 50,10 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Basilea Pharmaceutica-Aktie investiert, befänden sich nun 19,960 Basilea Pharmaceutica-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.03.2026 auf 52,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 049,90 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +4,99 Prozent.

Basilea Pharmaceutica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 647,06 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at