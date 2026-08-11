SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Basilea Pharmaceutica von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Basilea Pharmaceutica-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Basilea Pharmaceutica-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 51,70 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Basilea Pharmaceutica-Papier investiert hätte, befänden sich nun 193,424 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.08.2026 auf 52,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 077,37 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,77 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Basilea Pharmaceutica belief sich zuletzt auf 642,21 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at