Basilea Pharmaceutica Aktie
WKN: A0B9GA / ISIN: CH0011432447
|Basilea Pharmaceutica-Investmentbeispiel
|
03.03.2026 10:04:01
SPI-Titel Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Basilea Pharmaceutica-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Basilea Pharmaceutica-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 52,80 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Basilea Pharmaceutica-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,894 Basilea Pharmaceutica-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 02.03.2026 auf 54,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,41 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 3,41 Prozent vermehrt.
Basilea Pharmaceutica markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 670,46 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Basilea Pharmaceutica AG
Aktien in diesem Artikel
|Basilea Pharmaceutica AG
|59,20
|-1,00%
